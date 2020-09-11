В Саратовской области в ближайшее время останутся без работы 800 человек

В Саратовской области с начала года уволили с предприятий более трех тыс. человек, сообщили в «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты. Еще порядка 800 человек в ближайшее время останутся без работы — на такое количество сокращений персонала поданы заявки от предприятий.

Сейчас в центрах занятости населения на учете стоят 62 466 граждан, но, как отметили в министерстве, в последние месяцы сохраняется тенденция к снижению количества обращений. Так, в августе этого года безработными признали 11 150 человек, а, к примеру, за май таковых было более 14 тыс.

Кроме того, прошедшим летом активизировались работодатели: если в июне было трудоустроено 1,4 тыс. человек, то в августе — 2,4 тыс.

В режиме неполной занятости сегодня находятся 1,5 тыс. работников, хотя еще месяц назад их было в 3,7 раза больше.

- Сейчас на портале «Работа в России» имеется информация о 24,8 тыс. вакансий в Саратовской области. За последний месяц число вакансий увеличилось на 7% за счет привлечения большего количества работодателей, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты.