В Аркадаке на старушку завели дело из-за украденного телефона

В Аркадаке Саратовской области на пенсионерку возбудили уголовное дело за кражу.
- В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она забыла на прилавке продуктового магазина телефон, который впоследствии похитили, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Правоохранители поймали предполагаемую воровку — 75-летнюю женщину. Мобильник у нее забрали и вручили подписку о невыезде.
Вместе с тем полиция просит граждан, нашедших сумки, кошельки, гаджеты и карты, отнести их в полицию. Там обязуются найти владельцев ценностей. Иначе злоумышленников ждет привлечение к уголовной ответственности.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.