В Аркадаке на старушку завели дело из-за украденного телефона

В Аркадаке Саратовской области на пенсионерку возбудили уголовное дело за кражу.

- В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она забыла на прилавке продуктового магазина телефон, который впоследствии похитили, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители поймали предполагаемую воровку — 75-летнюю женщину. Мобильник у нее забрали и вручили подписку о невыезде.

Вместе с тем полиция просит граждан, нашедших сумки, кошельки, гаджеты и карты, отнести их в полицию. Там обязуются найти владельцев ценностей. Иначе злоумышленников ждет привлечение к уголовной ответственности.

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