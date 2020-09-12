В Саратовской области в субботу ожидается теплая и сухая погода

В Саратовской области сегодня, 12 сентября, ожидается теплый день без осадков.

- Будет переменная облачность, утром — местами туман с видимостью 500–1000 метров, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с севера со скоростью 3–8 м/с, днем прогнозируются порывы до 13 м/с.

Температура в светлое время суток поднимется до +17...+22 градуса.

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