В Саратове двух женщин посадили за сбыт наркотиков

В Заводском районе Саратова осудили 30 и 32-летнюю женщин. В зависимости от степени и роли участия их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков и сам сбыт.

- С декабря 2018 года гражданки без постоянного источника дохода вступили в сговор и систематически сбывали через закладки вещества в Саратовской и Волгоградской областях, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Получив оптовые партии товара, женщины фасовали их и раскладывали для покупателей, которые получали адрес через интернет.

Суд приговорил одну женщину к девяти годам лишения свободы, вторую — к шести годам и 15 дням. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима.

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