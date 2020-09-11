Родина коронавируса, город-побратим Ухань не поздравил Саратов с юбилеем

Город-побратим Ухань, известный по всему миру как родина коронавируса, не поздравил Саратов с 430-летием, хотя договор о сотрудничестве чиновники заключили еще в 2015 году.

Зато письмо с теплыми словами на китайском языке пришло от другого побратима — города Тайюань. С ним Саратов сотрудничает с прошлого века — с 1994 года.

- Дружба Китая и России имеет долгую и хорошую историю, как и глубокие отношения между людьми наших городов. С момента установления отношений между нашими городами было реализовано много мероприятий в различных сферах деятельности. Наше сотрудничество дало хорошие результаты. Пусть вечно расцветает цветок дружбы Саратова и Тайюаня! Желаю Саратову процветания, счастья и мира! — говорится в поздравительном адресе.