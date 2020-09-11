Сельхозярмарки пройдут в Саратове 12 сентября

В Саратове в субботу, 12 сентября состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Саратовцев ждут за продуктами на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых площадках в Заводском районе - на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в одноименном поселке, а также в Елшанке на Московском шоссе, 61.

В самом центре Саратова, на Театральной площади проходит ярмарка, где кроме овощей можно закупить ягоды.

Ярмарки будут работать с 8.00 до 16.00.