Кого наградили ко Дню города в Саратове

Сегодня, 10 сентября, в парке «Россия — моя история» в Саратове прошло торжественное мероприятие по случаю Дня города.

На нем присутствовали губернатор Валерий Радаев, мэр Саратова Михаил Исаев и председатель облдумы Александр Романов.

- Саратов — наш общий дом, город, территория, где мощный пласт промышленности, культуры, образования. Все дороги из любого поселка ведут в Саратов, и мы делаем все, чтобы эти дороги и Саратов были комфортными, современными, — сказал в приветственном слове глава региона.

Он отметил, что неслучайно начал с дорог, ведь планы, связанные с ремонтом и реконструкцией трасс, легли в основу самой идеи создания агломерации.

Радаев продолжил, что эта идея открывает для саратовцев возможности инвестиций, новых рабочих мест, развития инфраструктуры. Над стратегией развития уже трудятся экспертные группы, но важно учесть мнение большинства людей, их предложения.

Он напомнил, что возведены предуниверсарий, школы в «Авиаторе» и «Звезде», возводятся два специализированных медицинских центра, завершается строительство Дворца водных видов спорта, реконструкция цирка и площади Кирова, а в планах: скоростной трамвай, городской пляж, освоение территории бывшего аэропорта.

- Их курирует Вячеслав Володин. Он подчеркивает, что массив задач направлен на людей и возвращение Саратову ведущих позиций в стране, — отметил Радаев.

Также он в своем выступлении упомянул о защите и восстановлении памятников архитектуры и о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» и поблагодарил всех, кто голосовал, за патриотизм и верность памяти.

После этого прошло вручение благодарственных писем, наград и почетных званий.

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Шамхалов Байтемир Шамхалович — президент акционерного общества «Шэлдом», Саратов.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено Иванову Андрею Ивановичу — монтажнику стальных и железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью «Крупнопанельное домостроение».

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Михееву Алексею Владимировичу — артисту балета Саратовского академического театра оперы и балета.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Бесшапошниковой Любови Алексеевне — врачу Саратовской районной больницы.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено Лобачеву Юрию Викторовичу — профессору кафедры Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова.

Распоряжением губернатора Саратовской области за большой вклад в сохранение межконфессионального мира и согласия на территории Саратовской области Почетной грамотой Губернатора области награжден Бибарсов Мукаддас Аббасович — муфтий Саратовской области.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Благодарность Губернатора области вручена:

Барановой Елене Юрьевне — учителю английского языка Лицея гуманитарных наук;

Серейчикас Геннадию Петровичу — директору Детской художественной школы;

Ступину Владимиру Николаевичу — машинисту автовышки и автоподъемника Городской аварийно-ремонтной службы №05.

Благодарственное письмо Губернатора области вручили:

Алейникову Юрию Владимировичу — электросварщику ручной сварки Завода «Газпроммаш»;

Заикиной Елене Павловне — учителю истории и обществознания Средней общеобразовательной школы №71;

старшему лейтенанту полиции Шохину Виктору Александровичу — старшему участковому уполномоченному полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 в составе Управления МВД России по городу Саратову.

За большой личный вклад и активное участие в работе по подготовке материалов для присвоения городу Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» Благодарственное письмо губернатора области вручено:

Заверячевой Ольге Николаевне — заведующей интернет-центром Областной универсальной научной библиотеки;

Савенковой Ирине Владимировне — заведующей отделом Областной универсальной научной библиотеки.

Благодарственное письмо губернатора области вручено также:

коллективу Саратовского областного музея краеведения — директор Казанцев Евгений Михайлович;

коллективу Государственного архива новейшей истории Саратовской области — заместитель директора Козурман Сергей Олегович;

коллективу Государственного архива Саратовской области — директор Токарев Виктор Николаевич.