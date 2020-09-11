Мишустин снял с должности замминистра Людмилу Бокову

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Людмила Бокова перестала быть заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Распоряжение о ее снятии с должности подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснила ТАСС сама Людмила Бокова, она возглавит Федеральный институт цифровой трансформации образования. Эта структура создается при Минпросвещения РФ.

- Будем работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным, — пояснила Людмила Бокова.

Бокова проработала замминистра чуть более семи месяцев, до тех пор она была сенатором от Саратовской области.

Всероссийскую известность ей принесли авторство законов о наказании за распространение фейков и публикаций, проявляющих неуважение к власти, об иностранных агентах, и об обязательной регистрации всех мобильных устройств с выходом в интернет.