В Саратовской области умершая от коронавируса 64-летняя женщина десять дней провела на ИВЛ

Пациентка 10 дней была подключена к аппарату ИВЛ
Стали известны подробности о новом случае смерти пациента от коронавируса в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, скончавшаяся — 64-летняя женщина.
Она провела в специализированном стационаре 17 суток, десять из которых — на ИВЛ. Пациентка получала всю необходимую терапию, но заболевание осложнялось пневмотораксом, респираторным дистресс-синдромом, прогрессирующей дыхательной недостаточностью.
Кроме того, она страдала артериальной гипертензией.
Напомним, на сегодня известно о 85 случаях смерти от коронавируса в Саратовской области.
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