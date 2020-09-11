В Саратовской области умершая от коронавируса 64-летняя женщина десять дней провела на ИВЛ

Пациентка 10 дней была подключена к аппарату ИВЛ

Стали известны подробности о новом случае смерти пациента от коронавируса в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, скончавшаяся — 64-летняя женщина.

Она провела в специализированном стационаре 17 суток, десять из которых — на ИВЛ. Пациентка получала всю необходимую терапию, но заболевание осложнялось пневмотораксом, респираторным дистресс-синдромом, прогрессирующей дыхательной недостаточностью.

Кроме того, она страдала артериальной гипертензией.

Напомним, на сегодня известно о 85 случаях смерти от коронавируса в Саратовской области.

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