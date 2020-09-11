Саратовских бизнесменов научат SWOT-анализу

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В Саратове для предпринимателей состоится онлайн-семинар «SWOT-анализ для малого бизнеса. Где искать точки роста».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, мероприятие пройдет в Центре предпринимателей «Мой бизнес».

SWOT-анализ широко применяется в маркетинге и менеджменте по всему миру для объективной оценки ситуации, разработки стратегии компаний. Он подходит для любой формы предпринимательства и размера фирмы.

В программе вебинара обсуждение таких вопросов:

1. Что такое «инструменты» в маркетинге и зачем они нужны малому бизнесу?

- какие бывают инструменты для решения маркетинговых задач;

- в чем их польза и в чем их ограничения;

- как предпринимателю выбрать «свой» набор инструментов.

2. Что такое анализ, кто и как его может проводить в малом бизнесе?

- что такое анализ в целом (часто употребляемое слово понимается по-разному, поэтому имеет смысл «сверить» понятия);

- место SWOT-анализа в общем анализе компании.

3. Идея SWOT-анализа: схема, логика заполнения, аналитика.

4. Примеры применения SWOT-анализа.

5. Кто может проводить SWOT-анализ для малого бизнеса?

Мероприятие состоится 22 сентября с 15 до 17 часов, вебинар проведет бизнес-тренер, доцент СГТУ Ирина Карпухина.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

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