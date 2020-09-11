Мэрия Саратова пообещала поставить еще больше заборов в городе

Московскую огородили забором. Фото Кирилла Кузнецова

В мэрии Саратова прокомментировали установку ограждения на улице Московская.

Напомним, ранее «КП-Саратов» опубликовала негативный комментарий жителя города об установке забора.

- Администрацией города ведется постоянная работа по обеспечению безопасности дорожного движения. На особенно оживленных перекрестках устанавливаются пешеходные ограждения, что позволит сократить количество очагов повышенной аварийности в центральной части города. Ограждения общей протяженностью более тысячи метров установлены на улице Московская на пересечении с Астраханской, а также монтируются на улицах: Рахова, Чапаева, Вольская, Горького и перекрестке Кутякова и Чапаева, — отметили в мэрии.

Однако чиновники ничего не ответили на удивление граждан — зачем же перекрыли пешеходный переход и спуски с тротуаров.

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