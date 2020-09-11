Транспортная полиция провела акцию «Дети и транспорт»

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В Саратовской области сотрудники Приволжского ЛУ МВД не транспорте провели профилактическую акцию «Дети и транспорт».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мероприятие прошло с 1 по 10 сентября.
1 сентября кинологи с собаками обследовали теплоход «Волга-1», на котором дети отправились на прогулку. Во время поездки им рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте.
Также прошли рейды на перегонах железной дороги. Участникам раздавали памятки и читали лекции о правилах поведения.
В то же время составлялись протоколы в отношении нарушителей, например, при переходе в неположенном месте. Всего было составлено 30 актов.
Транспортная полиция призывает соблюдать правила поведения на железной дороге: переходить только в установленных местах, снимать наушники, не играть вблизи рельсов и т. д.
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