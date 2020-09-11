Мужчина отдал 800 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности за торговлю алкоголем в Саратове

В Саратове двух мужчин подозревают в покушении на мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под статью попали 41 и 44-летний граждане.

Следствие считает, что они предложили предпринимателю, в отношении которого полиция проводила проверку о незаконном обороте алкоголя, оказать содействие.

Якобы их связи и влияние могут помочь ему избежать ответственности. Однако для этого им необходимо 800 тыс. рублей, чтобы смазать колеса правосудия.

На самом деле граждане не собирались никому передавать деньги, а хотели их присвоить.

Коммерсант согласился и вечером 2 июня отдал им необходимую сумму на набережной Космонавтов. После этого злоумышленников задержали сотрудники УФСБ региона.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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