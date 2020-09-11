Новые лица городской доски почета поздравили Саратов с днем рождения

Получатели свидетельств о занесении на доску почета Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 10 сентября, в региональном центре поддержки одаренных детей на улице Волжская в Саратове прошло вручение свидетельств о занесении на городскую доску почета.

В 2020 году награждаемых 29 человек, мужчин больше, чем женщин, среди них несколько ветеранов Великой Отечественной войны, медики, сотрудники бюджетных учреждений, известные спортсмены, начальник отдела участковых, журналист одного из саратовских изданий и другие. Биатлонистка Анастасия Халлиулина не смогла присутствовать на вручении, за нее свидетельство получила ее мать, заслуженный тренер Екатерина Халлиулина, которая также занесена на городскую доску почета.

Ведущий церемонии напомнил, что в этом году Саратов празднует 430-летие. Об этом же в своем выступлении сказал мэр Саратова Михаил Исаев.

В поздравлении он заявил, что те, кого заносят на доску почета, являются примером для внуков, для будущего поколения.

Также выступила председатель ветеранской организации ГТРК Саратов Татьяна Пашкина, одна из тех, кому вручали свидетельство. Она поблагодарила за признание и почет и вручила Исаеву книгу о Великой отечественной войне, которая была подготовлена ветеранской организацией.

Стихотворение о Саратове также прочитал поэт Анатолий Генералов, которому вручили свидетельство о занесении на доску почета.

. Фото: Ольга Симонова

. Фото: Ольга Симонова

. Фото: Ольга Симонова

. Фото: Ольга Симонова

. Фото: Ольга Симонова