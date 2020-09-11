В Саратовской области за сутки 13 детей заразились коронавирусом

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразился 101 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из них 11 детей до 14 лет и еще двое – от 15 до 17 лет.

Кроме этого, еще 35 зараженных – граждане старше 60 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в десяти школах Саратовской области несколько классов отравлены на карантин из-за случаев коронавируса, в том числе это четыре школы Саратова.

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