В Саратове пенсионер взял кредиты на миллион и отдал мошенникам

Пенсионер из Саратовской области набрал кредитов на миллион рублей и отдал деньги мошенникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина решил таким способом обезопасить свои средства.

Преступление было совершено по широко распространенной схеме: пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал о некой подозрительной активности на счетах гражданина и предложил «обнулить все кредитные лимиты».

Мужчина на такси объехал несколько банков, где оформлял и получал кредиты. Деньги он переводил на якобы «безопасный» счет, а на самом деле — мошенникам. В общей сложности он отдал им более миллиона рублей.

- Я по-честному брал на себя кредиты, а они просто мной руководили, я как марионетка в их руках крутился, — рассказал позже пострадавший.

Полиция в очередной раз предупреждает не верить подобным сообщениям.

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