За сутки в Саратовской области коронавирусом заболел 101 человек

Врач на вызове к коронавирусному больному в Саратовской области Фото: Александр Уриевский

По данным оперативного штаба Саратовской области, на утро 11 сентября в регионе выявили еще 101 случай коронавируса. Выздоровели за минувшие сутки 99 человек.

Больше всего новых заражений в Саратове — 59 случаев, в Балаковском районе — восемь, в Вольском — семь. По пять новых больных в Александрово-Гайском, Балашовском и Энгельсском районах.

Также выявили заражения в Лысогорском, Саратовском, Аркадакском, Балтайском, Красноармейском, Марксовском, Озинском, Питерском, Ровенском и Татищевском районах.

С бессимптомным течением болезни только 25 новых пациентов, у 46 диагностирована пневмония, у 30 — ОРВИ.

Больше всего заражений среди лиц старше 60 лет — 35 человек.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 13 472 человек, выздоровели с начала эпидемии — 8 747.