На доске почета Саратова появились тренер Логинова и миллионер

Обновилась городская доска почета Фото: Ольга Симонова

Вчера, 10 сентября, в Саратове обновили городскую доску почета. На Театральной площади появились 29 новых портретов.

Среди рабочих, врачей, учителей и ветеранов есть несколько известных фамилий. Например, бизнесмен, миллионер Камиль Аблязов, представленный на доске почета, как председатель региональной татарской национально-культурной автономии. На доску занесены также мать и дочь Екатерина и Анастасия Халиуллины, первая — мастер спорта по биатлону, вторая заслуженный тренер в том же виде спорта, воспитавшая в числе прочих Александра Логинова.

Удостоился занесения на доску почета также корреспондент информагентства «Свободные новости» Роман Пятаков.