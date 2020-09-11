«Это уродование города»: саратовец возмутился заборами на Московской

Забор на улице Московская. Фото Кирилла Кузнецова

Житель Саратова возмутился оградой, установленной на улице Московская.

По мнению Кирилла Кузнецова, которое он высказал в группе «Саратов онлайн», это «уродование города».

Горожанин считает, что заборы повышают аварийность и риск травмирования пешеходов.

- Мало того, что они портят вид и имидж города, повышают аварийность и смертность (забор даже при небольшом ДТП действует как поражающий элемент и может убить как водителя авто, так и отлететь в пешеходов на тротуаре...), создают иллюзию безопасности для водителя, при которой он чувствует себя более уверенно и давит на газ, так еще и создают дикие неудобства. Например, как коммунальщики будут убирать снег зимой с обочин? Правильно, никак. Ими же перекрыли проход в бульвар на Астраханской, — заявил Кирилл Кузнецов.

Ограда заблокировала доступ к переходу. Фото Кирилла Кузнецова

В комментариях мнения разделились. Некоторые жители согласны с автором, отмечая, что, например, теперь перегорожен пешеходный переход или что ранее специально были сделаны спуски с тротуаров, которые теперь оказались перекрыты.

Другие участники группы считают, что заборы не повышают аварийность, а наоборот — дисциплинируют пешеходов, мешая перебегать дорогу в неположенном месте.

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