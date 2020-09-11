Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Это уродование города»: саратовец возмутился заборами на Московской

Мнения горожан разделились
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Забор на улице Московская. Фото Кирилла Кузнецова

Забор на улице Московская. Фото Кирилла Кузнецова

Житель Саратова возмутился оградой, установленной на улице Московская.

По мнению Кирилла Кузнецова, которое он высказал в группе «Саратов онлайн», это «уродование города».

Горожанин считает, что заборы повышают аварийность и риск травмирования пешеходов.

- Мало того, что они портят вид и имидж города, повышают аварийность и смертность (забор даже при небольшом ДТП действует как поражающий элемент и может убить как водителя авто, так и отлететь в пешеходов на тротуаре...), создают иллюзию безопасности для водителя, при которой он чувствует себя более уверенно и давит на газ, так еще и создают дикие неудобства. Например, как коммунальщики будут убирать снег зимой с обочин? Правильно, никак. Ими же перекрыли проход в бульвар на Астраханской, — заявил Кирилл Кузнецов.

Ограда заблокировала доступ к переходу. Фото Кирилла Кузнецова

Ограда заблокировала доступ к переходу. Фото Кирилла Кузнецова

В комментариях мнения разделились. Некоторые жители согласны с автором, отмечая, что, например, теперь перегорожен пешеходный переход или что ранее специально были сделаны спуски с тротуаров, которые теперь оказались перекрыты.

Другие участники группы считают, что заборы не повышают аварийность, а наоборот — дисциплинируют пешеходов, мешая перебегать дорогу в неположенном месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.