В селе под Саратовом женщина обманула насильника

В Советском районе Саратовской области задержан подозреваемый в попытке изнасилования.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что 7 сентября, около половины седьмого вечера, он встретил на улице 43-летнюю односельчанку. Мужчина начал преследовать женщину, догнал, повалил на землю и попытался изнасиловать.

Жертва подняла крик, оказала сопротивление, но это не помогло. Тогда она предложила насильнику переместиться на остановку общественного транспорта, чтобы было удобнее.

Таким образом она обманула злоумышленника и кинулась бежать. Тут на дороге появился автомобиль, водитель которого остановился и помог женщине скрыться от насильника. Он довез ее до дома, а потерпевшая позже обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос об аресте.

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