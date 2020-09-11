Полиция задержала серийного дачного вора из Татищевского района

В полицию Татищевского района Саратовской области поступило сообщение о кражах.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о преступлении заявили 31 и 63-летняя жительницы областного центра.

У первой кража была совершена из дачи в СНТ «Мечта» села Шевыревка еще в ноябре 2019 года. Злоумышленники похитили самовар, сабвуфер, музыкальные колонки, кухонный комбайн и плиткорез. Вторая потерпевшая лишилась садовых качелей, брезентового тента для автомобиля, пластиковой лейки, четырех ведер с дачи в СНТ «Электрон» села Курдюм.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержан 41-летний житель Саратова, ранее уже судимый за кражи. Он признался, но похищенное не вернул.

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