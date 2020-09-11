Юный грабитель несколько месяцев терроризировал подростков в Ленинском районе Саратова

В Ленинском районе Саратова 18-летнего парня признали виновным в кражах, грабежах и вооруженном разбое.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее юноша уже был судим, а на момент совершения этих преступлений ему было 17 лет.

Установлено, что утром 18 ноября 2019 года он потребовал у 16-летнего прохожего на улице Перспективная телефон. Якобы тот оскорбил его подругу в соцсетях и следует проверить сообщения. Однако вместо этого он сбежал вместе с аппаратом, причинив ущерб на три тыс. рублей.

21 ноября вечером он также попросил телефон у 17-летнего прохожего. На этот раз он заявил, что ему надо позвонить. Однако скрылся, причинив ущерб на 6,3 тыс. рублей.

Следующим утром он попытался забрать телефон у 15-летнего подростка на улице Черниговская, но тот оказал сопротивление. Тогда злоумышленник пригрозил ему «розочкой» из бутылки. Добычей стал телефон на 13,7 тыс. рублей.

Телефон и ноутбук он похитил еще у своего приятеля, когда остался у него переночевать. А 14 декабря отобрал телефон на улице у 18-летнего парня. На этот раз злоумышленник угрожал ему молотком.

Суд отправил юношу в колонию общего режима на 3,5 года.

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