Саратовец заподозрил жену в измене и сжег ее вместе с родителями

В Саратовской области будут судить мужчину, обвиняемого в тройном убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвами 33-летнего мужчины стали его родители и жена.

По версии следствия, вечером 21 августа 2019 года он распивал алкоголь у себя в квартире на улице Вольская. Там он поссорился с женой, которую подозревал в измене. Однако вместо того, чтобы просто расстаться с женщиной, он решил ее убить. Около 11 веера, когда все уснули, злоумышленник поджег мусор в чулане под лестницей, а сам сбежал.

Пожарным удалось вынести из огня трех пострадавших — 35-летнюю жену мужчины, его 55-летнего отца и 50-летнюю мать, которая являлась инвалидом. Однако супруга и отец умерли в машине скорой помощи, а мать — позже в больнице.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, он был арестован. Свою вину мужчина признал, дело направлено в суд.

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