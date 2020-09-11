В пятницу по Саратовской области пройдут небольшие дожди

По области возможны осадки Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют местами небольшие дожди.

В Саратове осадки маловероятны, однако ожидается порывистый юго-западный ветер.

Температура днем будет +21... +23 градуса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.