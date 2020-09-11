В пятницу по Саратовской области пройдут небольшие дожди

По области возможны осадки
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют местами небольшие дожди.
В Саратове осадки маловероятны, однако ожидается порывистый юго-западный ветер.
Температура днем будет +21... +23 градуса.
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