Две иномарки остановили движение трамваев в Саратове

ДТП произошло возле СГУ
Фото: Ольга Симонова
ДТП на рельсах остановило движение трамваев в час пик в Саратове.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Астраханская и Московская, напротив СГУ.
Там столкнулись автомобили Hyundai и Ford. Встали трамваи двух маршрутов. Движения не было в час пик — примерно с 18 до 19 часов.
На рельсах столкнулись две иномарки
Фото: Ольга Симонова
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