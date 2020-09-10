Две иномарки остановили движение трамваев в Саратове

ДТП произошло возле СГУ Фото: Ольга Симонова

ДТП на рельсах остановило движение трамваев в час пик в Саратове.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Астраханская и Московская, напротив СГУ.

Там столкнулись автомобили Hyundai и Ford. Встали трамваи двух маршрутов. Движения не было в час пик — примерно с 18 до 19 часов.

На рельсах столкнулись две иномарки Фото: Ольга Симонова

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