Десятки улиц в Саратове остались без воды до утра

Десятки улиц в центре Саратова до утра пятницы 11 сентября остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начаты работы на коммуникациях, они продлятся, ориентировочно до 8 часов утра.

Воды не будет в домах по улицам: Краевая, Московская, Волочаевская, Мурманская, Земляная, Стрельбище, Дружбы, Вязовская, Кутякова, 1-й Ленинский проезд, 1-й Земляной проезд, 1-я и 2-я Земляные улицы, 3-й Цементный проезд, 3 и 4-й Нижние проезды, 3-й Цыганский проезд.

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