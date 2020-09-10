Балаковца оштрафовали за нежелание сдавать тест на коронавирус после поездки в Турцию

Балаковский районный суд 8 сентября признал гражданина Чугунова виновным в том, что он не сдал тест на коронавирус после поездки в Турцию.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе районного суда, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, мужчина должен был пройти исследование в течение трех дней по прибытию из жаркой страны.
Однако вернувшись 11 августа он этого не сделал.
Теперь нарушитель заплатит штраф в размере 7,5 тыс. рублей.
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