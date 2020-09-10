Десятки микрорайонов Саратова останутся без воды

Масштабное отключение воды в Саратове

Стали известны адреса масштабного отключения воды в Ленинском и Кировском районах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там пройдут работы по переключению абонентов на новый магистральный водовод в рамках инвестпрограммы.

Уже построено 3,2 км сети из планируемых 6,5 км. Водовод имеет диаметр 1000 мм. Работы продлятся с часу ночи 16 сентября до 22 часов 17 сентября.

Воды не будет в нескольких микрорайонах:

- 5-й квартал;

- 6-й квартал;

- микрорайон «Звезда»;

- микрорайон Вольский тракт;

- микрорайон, граничащий с улицами Буровая, Магистральная, Московское шоссе, Панфилова;

- поселок ВСО;

- микрорайоны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Дачная;

- Песчано-Уметский тракт;

- поселок Бартоломей;

- поселок Дачный;

- поселок Елшанка;

- поселок КБ;

- поселок Латухино;

- поселок Малая Скатовка;

- поселок Мирный;

- поселок Нефтегорский;

- поселок Поливановка;

- поселок Соколовый;

- поселок Сторожевка;

- поселок Техстекло;

- поселок Жасминный;

- поселок Солнечный;

- проспект Строителей;

- район аптечных складов;

- Сокурский тракт;

- ТЭЦ-5;

- улица Зерновая;

- улица Черниговская;

- 1-й проезд Танкистов.

Абонентам будет обеспечен подвоз воды.

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