Десятки микрорайонов Саратова останутся без воды

Масштабное отключение воды в Саратове
Стали известны адреса масштабного отключения воды в Ленинском и Кировском районах Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там пройдут работы по переключению абонентов на новый магистральный водовод в рамках инвестпрограммы.
Уже построено 3,2 км сети из планируемых 6,5 км. Водовод имеет диаметр 1000 мм. Работы продлятся с часу ночи 16 сентября до 22 часов 17 сентября.
Воды не будет в нескольких микрорайонах:
- 5-й квартал;
- 6-й квартал;
- микрорайон «Звезда»;
- микрорайон Вольский тракт;
- микрорайон, граничащий с улицами Буровая, Магистральная, Московское шоссе, Панфилова;
- поселок ВСО;
- микрорайоны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Дачная;
- Песчано-Уметский тракт;
- поселок Бартоломей;
- поселок Дачный;
- поселок Елшанка;
- поселок КБ;
- поселок Латухино;
- поселок Малая Скатовка;
- поселок Мирный;
- поселок Нефтегорский;
- поселок Поливановка;
- поселок Соколовый;
- поселок Сторожевка;
- поселок Техстекло;
- поселок Жасминный;
- поселок Солнечный;
- проспект Строителей;
- район аптечных складов;
- Сокурский тракт;
- ТЭЦ-5;
- улица Зерновая;
- улица Черниговская;
- 1-й проезд Танкистов.
Абонентам будет обеспечен подвоз воды.
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