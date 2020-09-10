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Исаев потребовал извинений от испортившего плитку в центре Саратова вандала

Парень нарисовал свой ник на площади перед Липками
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал извинений перед вандалом, испортившем плитку на площади перед Липками.

- Давайте вместе дадим оценку действиям человека, который зарегистрирован в Инстаграме под ником @_voliajniy_ и называет себя Sergey_Romanov, — написал Исаев в своем аккаунте в социальной сети.

Известно, что парень баллончиком нарисовал свой ник на плитке.

- Требую от данного молодого человека публичных извинений перед всеми саратовцами и гостями нашего любимого города! — отметил градоначальник.

Он также заявил, что правоохранителям не составит труда установить личность правонарушителя и привлечь его к ответственности.

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