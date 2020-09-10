Мошенники оставили жительницу Алгая без миллиона рублей

Жительница Алгая осталась без миллиона рублей из-за мошенника.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил неизвестный, сказал, что он сотрудник службы безопасности банка. Мужчина сказал, что нужно срочно перевести деньги на безопасные счета, потому что их пытаются украсть.

Перепуганная женщина отправила более миллиона рублей в неизвестность, после чего собеседник отключил телефон.

Тогда она поняла, что это был обман и обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что ранее слышала о таком способе мошенничества.

Отметим, что за восемь месяцев 2020 года в Саратовской области зарегистрировано свыше 5,6 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации, в том числе хищений с банковских счетов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года цифра выросла более, чем на 100%.

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