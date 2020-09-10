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Водитель маршрутки в Саратове забаррикадировал вход в троллейбус

Очевидец возмутился его наглостью
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Фото очевидца из группы "Типичный Саратов"

Фото очевидца из группы "Типичный Саратов"

Житель Саратова пожаловался на «наглость» водителя маршрутки.

Анонимный пользователь опубликовал в группе «Типичный Саратов» фото, на котором запечатлел остановку 3-я Дачная. Там водитель маршрутки №30 встал так, что перегородил вход в троллейбус №11.

- Они уже обнаглели в край! В троллейбус, пришлось пассажирам в 3-ю дверь заходить, – заявил читатель.

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