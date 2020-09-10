Без воды остались пять улиц в Саратове

Сегодня, 10 сентября, без воды остались жители улицы Мира, 14–20, Международной, 12–24, 2-го Международного проезда от улицы Мира до Международной.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений также попала Производственная улица, 44 и 44Б, Блинова, 1–5.

Жителям придется подождать ориентировочно до 6:00 11 сентября, как только коммунальщики закончат работы.

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