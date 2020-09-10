В Саратове напавший на отца с ребенком автохам заплатит тысячу рублей

Полиция провела проверку по инциденту, который устроил водитель Lada Priora в Саратове 4 сентября.

Напомним, парень ехал по тротуару на Елшанской улице и чуть не сбил ребенка, а когда отец девочки сказал ему развернуться, полез на него с кулаками.

Об этом сообщила в беседе с корреспондентов «КП-Саратов» пользовательница соцсети «ВКонтакте» Валерия Диль.

Выяснилось, что за рулем был 21-летний молодой человек, ему назначили штраф — 1 тыс. рублей.

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