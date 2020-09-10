Треть проживающих в психоневрологическом интернате под Вольском оказалась заражена коронавирусом

В Саратовской области треть людей из отделения Черкасского психоневрологического интерната в селе Колояр оказалась заражена коронавирусом.

Сегодня, 10 сентября, на брифинге в региональном Минздраве руководитель Роспотребнадзора области Ольга Кожанова напомнила, что вспышка произошла 1 сентября.

- Всего в интернате 150 человек, из них 11 — сотрудники. Коронавирус выявили у семи работников и 54 проживающих. Из постояльцев у шести внебольничная пневмония, — рассказала Кожанова.

В больницу положили 12 зараженных из интерната, из них двое сотрудников.

Сейчас за остальными оставшимися в учреждении будут наблюдать в течение двух недель. Также проводятся противоэпидемические мероприятия.

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