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Жительницу Саратовской области обманули на 75 тысяч при попытке устройства на работу

Мошенники предложили трудоустройство и «повесили» на женщину кредит
Источник:kp.ru
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В полицию обратилась жительница Калининского района Саратовской области, на которую неизвестные мошенники оформили кредитную карту и уже обналичили ее.

Оказалось, она сама передала мошенникам по телефону все необходимые личные данные. Звонивший представился работником дистрибютерской компании и предложил дистанционную работу. Личные данные он попросил под предлогом оформления трудового договора. После разговора женщина узнала, что на нее была оформлена кредитная карта, с которой уже снято около 75 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.

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