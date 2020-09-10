Жительницу Саратовской области обманули на 75 тысяч при попытке устройства на работу

В полицию обратилась жительница Калининского района Саратовской области, на которую неизвестные мошенники оформили кредитную карту и уже обналичили ее.

Оказалось, она сама передала мошенникам по телефону все необходимые личные данные. Звонивший представился работником дистрибютерской компании и предложил дистанционную работу. Личные данные он попросил под предлогом оформления трудового договора. После разговора женщина узнала, что на нее была оформлена кредитная карта, с которой уже снято около 75 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.