В Базарном-Карабулаке закрыли опасную котельную

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В Базарном Карабулаке приставы остановили работу котельной.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, там были выявлены нарушения.

Работу котельной внепланово проверили специалисты Средне-Поволжского УФС по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оказалось, что имеются нарушения требования промышленной безопасности.

Суд отметил, что это может стать угрозой жизни и здоровью людей и приостановил работу котельной на 30 суток.

Технические устройства и здание были опечатаны приставами.

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