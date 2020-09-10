В Базарном-Карабулаке закрыли опасную котельную

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В Базарном Карабулаке приставы остановили работу котельной.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, там были выявлены нарушения.
Работу котельной внепланово проверили специалисты Средне-Поволжского УФС по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оказалось, что имеются нарушения требования промышленной безопасности.
Суд отметил, что это может стать угрозой жизни и здоровью людей и приостановил работу котельной на 30 суток.
Технические устройства и здание были опечатаны приставами.
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