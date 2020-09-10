Подростку из Озинок вынесли срок за жестокое избиение сверстника

В Саратовской области осудили 17-летнего жителя Озинского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

- Около девяти вечера 21 декабря 15-летний подросток пришел с приятелем на дискотеку в поселковый ДК. Там он столкнулся с молодым человеком, который повел себя грубо, в ответ на это тот толкнул его. Свидетелем инцидента стал 17-летний парень, который решил показать себя лидером и ударил младшего дважды ладонью по лицу, из-за чего он упал, а злоумышленник начал бить его ногами по ногам, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Товарищ увел потерпевшего домой, а мама вызвала сыну «скорую». Медики госпитализировали подростка и диагностировали перелом малой и большой берцовой костей со смещением отломков. Эти повреждения причинили тяжкий вред его здоровью.

Парень своей вины не признал, но доказательств хватило, чтобы его осудить.

Юношу приговорили к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. Также ему запретили менять место жительства и посещать развлекательные заведения после 22:00. Это ограничение также будет действовать два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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