Саратовским пенсионерам выдают напрокат палки для скандинавской ходьбы

Светлана Савочкина рассказала о поддержке пенсионеров Фото: Екатерина Семенова

В комплексных центрах социального обслуживания Саратовской области пожилым людям оказывают ряд бесплатных услуг: от предоставления в прокат палок для скандинавской ходьбы до восстановления утраченных навыков после серьезных болезней.

Их учат также пользоваться гаджетами и как избежать ловушки дистанционных мошенников.

В творческих мастерских и на занятиях физкультурой пенсионерам помогают сохранить здоровье и социальную активность. Психологи помогают им справиться с одиночеством. А в учебных кухнях показывают специальные тарелки, чашки и бытовую технику, облегчающие жизнь тем, у кого есть трудности из-за перенесенных заболеваний.

Кроме того, родственников обучают уходу за тяжелобольными родителями. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина, для получения бесплатных услуг требуется пакет документов, который нетрудно собрать. По ее словам, более одной тысячи серебряных волонтеров помогают своим ровесникам в решении их проблем.

Полностью программу «Только у нас» слушайте в эфире радио «Комсомольская правда Саратов», 90,6 FM, или на нашем сайте в разделе «Радио» 11 сентября, в 12 часов, после выпуска новостей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.