Саратовские кондитеры испекли торты в честь Дня города

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В Саратове ко Дню города подготовлены праздничные торты.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, участие в акции приняли многие известные кондитеры.

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Мастера изготовили авторские торты, украшенные известными в Саратове символами: консерваторией, памятником «Журавли», мостом через Волгу, гармоникой и т.д.

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