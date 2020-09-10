Панков: Увольнение Гейна развязало руки Бусаргину

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» заявил, что губернатор Радаев «принял хорошее решение» — освободить Олега Гейна от должности главы комитета по реализации инвестпроектов в строительстве.

По мнению Панкова, это сигнал строительному сообществу, что главное — не освоить деньги, а эффективно реализовать возможности, которые есть у региона, реагируя на запросы общества.

- Всем очевидны крупные просчеты строителей: с ремонтом набережной, реконструкцией цирка, Дворцом водных видов спорта. И даже на стадии конкурсных процедур часто случаются срывы, как, например, с театром оперы и балета, детсадами и так далее. Открыто говорил — ответственные чиновники должны наладить работу строительного комплекса или уйти в отставку, — прокомментировал Панков.

Он также отметил, что подобную ответственность должно нести и руководство УКСа.

Панков подчеркнул, что это кадровое решение развязало руки зампреду правительства Роману Бусаргину, который сможет подобрать на эту должность компетентного и ответственного человека.