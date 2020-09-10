На профилактику терроризма Саратовской области планируют потратить более 746 млн рублей

Программу профилактики терроризма и правонарушений обсудили 10 сентября заседание рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы.

Проект представил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органа и противодействию коррупции регионального правительства Илья Овчинников.

Он сообщил, что на повышение уровня профилактики правонарушений и преступлений коррупционной направленности планируется выделить 746 млн рублей. Деньги предполагается заложить в областном бюджете. Программа будет реализовываться в несколько этапов до 2030 года.

Депутаты отметили, что в проекте необходимо прописать, планируется взаимодействовать с профильными структурами при реализации, и каким образом будет готовиться отчет, касающийся эффективности профилактики.