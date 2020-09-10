В трех районах Саратова отключили воду до утра

В четырех районах Саратова сегодня, 10 сентября, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», по заявке потребителя на собственных водопроводных коммуникациях по улице Танкистов, 93а ориентировочно до полуночи не будет воды на Артиллерийской, 1–21.

Также из-за аварии на улице Столыпина до шести утра 11 сентября не будет воды в микрорайоне «Совхоз Комбайн».

Жители Заводского тоже остались без водоснабжения до утра из-за аварии на улице Орджоникидзе, 12в. Отключены абоненты домов №№2–18 по этой улице.

В Ленинском районе воды нет на улицах Панфилова, 5, 7, 11, 13, 15, 17, Олимпийская, 1, 2 проезд Панфилова, Зои Космодемьянской, 16–30. Ориентировочно подачу возобновят в шесть утра.

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