Флаг над туалетом: Саратовские депутаты поспорили о штрафах за надругательство над городской и районной символикой

Изменения в закон об административных правонарушениях обсудили 10 сентября депутаты Саратовской областной думы на заседании рабочей группы комитета по госстроительству.

В частности, народные избранники рассмотрели инициативу Татищевского район, которую представила заместитель главы администрации МО Оксана Арзамасцева.

Предлагается штрафовать за надругательство и неправомерное использование символов муниципалитета наравне с государственными и областными

Арзамасцева отметила, что главная цель не наказать граждан, а защитить символы, и подобные ситуации уже возникали. С нарушителями пока можно бороться только разговорами, убеждая их впредь быть патриотичнее.

Депутат Александр Анидалов попросил уточнить, что значит неправомерное использование, отметив, что человек может по жизни идти с флагом и вывешивать его у своего дома.

Чиновница из Татищева, в свою очередь, сообщила, что был случай, когда гражданин разместил флаг района над туалетом, но это не понравилось соседям, которые и сообщили о нарушении.

В итоге после обсуждения проект закона вынесли на заседание комитета для последующего рассмотрения на заседании думы.