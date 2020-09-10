Житель Энгельса развращал ребенка по переписке

В Энгельсе будут судить 32-летнего местного жителя за шесть эпизодов развратных действий, совершенных в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста.

- Следствие считает, что мужчина познакомился с девочкой 2005 года и сначала общался с ней нейтрально. Однако потом, с октября 2019 по февраль 2020 года он неоднократно совершил в отношении нее развратные действия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.

Подросток никому не рассказывала о случившемся, но переписку увидела мама и обратилась в подразделение следственного комитета с заявлением.

Правоохранители наладили контакт с девочкой и установили шесть фактов противоправных деяний.

В преступлениях мужчина не признался. Несмотря на это, доказательств хватило, чтобы направить дело в суд. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

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