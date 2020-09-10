«Нечем дышать, горло дерет»: Жители Ртищева жалуются на смог из-за пожара

Фото из соцсетей

В Ртищеве Саратовской области местные жители заявили, что они задыхаются из-за горящего полигона.

- Дышать нечем уже и в селе, и даже дальше, горло дерет, а как дышат люди в Выдвиженце? — написали вчера вечером, 9 сентября, очевидцы в группе «Подслушано в Ртищево» соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсетей

Олеся Анищенко в комментариях к посту отметила, что «ветром приносит этот дым! Ни днем, ни ночью нет покоя!».

Фото из соцсетей

Администрация Ртищевского района в тот же день прокомментировала инцидент в своем аккаунте в Инстаграм.

- Ликвидация последствий возгорания на Ртищевском полигоне ООО «Сан-Сервис Групп» продолжается.Производилась засыпка землей и глиной мусорных карт, — заявили в администрации.

На работах задействовали семь единиц техники. Сегодня, как отметили чиновники, они продолжатся, но участвовать будут уже десять единиц.

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