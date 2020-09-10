На Ново-Астраханском шоссе парень отобрал у девушки телефон

В Заводском районе Саратова полиция вчера, 9 сентября, раскрыла ограбление.

- С заявлением 1 сентября обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что в четыре утра 31 августа у дома на Ново-Астраханском шоссе неизвестный открыто похитил iPhone 6S за 21 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело за грабеж и задержали 19-летнего ранее не судимого парня. У него забрали смартфон и выписали подписку о невыезде.

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