В Заводском районе столкнулись две иномарки

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 9 сентября, столкнулись две иномарки.

- Авария произошла в 19:05 напротив дома №7 по улице Советско-Чехословацкой дружбы. 44-летний водитель Kia нарушил правила маневрирования и врезался в Datsun, за рулем которого был 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В результате ДТП в больницу попал сам виновник аварии.

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