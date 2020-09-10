За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели еще 103 человека

В Саратовской области, по данным на утро 10 сентября, выявили еще 103 случая заболевания коронавирусом.

- Общее число инфицированных составило 13 371, а выздоровевших — 8 648. За сутки от COVID-19 вылечились 116 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 70. В Балаковском районе выявлено семь больных, в Балашовском и Вольском — по шесть, в Энгельсском — четыре. Еще в восьми районах — по двое и менее случаев.

Среди заболевших 89 лиц с неустановленным источником заражения, 12 — контактных, двое прибыли с симптомами ОРВИ с другой территории.

При этом с пневмонией коронавирус протекает у 51 больного из 103 новых, у 35 — с признаками ОРВИ, а у 17 — бессимптомно.

За сутки выявили пять зараженных COVID-19 детей до 14 лет, 12 человек в возрасте 20–29 лет, но основной группой больных стали люди старше 60 лет — их 41.

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