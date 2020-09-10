Более 14,3 тыс. семей Саратовской области каждый месяц получают выплаты на первенцев

В Саратовской области более 14,3 тыс. семей ежемесячно получают выплаты на первенцев.

- Каждый месяц им в рамках нацпроекта «Демография» выплачивают 9 708 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Всего в регионе соцподдержку по линии Минтруда получают 125 тыс. семей с детьми. На выплаты разных пособий выделено свыше 9 млрд рублей.

Напомним, по инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 января 2020 года ежемесячная выплата на первенцев продлена до достижения ребенком трех лет. Право на ее получение имеют те семьи Саратовской области, чей доход не 20 552 рублей.

Также 12,4 тыс. многодетных семей области получают ежемесячно по 9 723 рубля за рождение третьего и последующих детей. А региональный маткапитал, который составляет более 107 тыс. рублей, в этом году получили 2,1 тыс. граждан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.