Мужчина погиб в горящем ВАЗ-2112 на трассе под Саратовом

Фото областной ГИБДД
Сегодня ночью, 10 сентября, на 244-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград случилась смертельная авария.
- В 01:30 в Воскресенском районе 32-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в стоящую Toyota Rav4, за рулем которой был 72-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
От полученных травм шофер отечественного авто скончался на месте. Машина также загорелась.
Фото областной ГИБДД
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.