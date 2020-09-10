Мужчина погиб в горящем ВАЗ-2112 на трассе под Саратовом

Фото областной ГИБДД

Сегодня ночью, 10 сентября, на 244-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград случилась смертельная авария.

- В 01:30 в Воскресенском районе 32-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в стоящую Toyota Rav4, за рулем которой был 72-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

От полученных травм шофер отечественного авто скончался на месте. Машина также загорелась.

Фото областной ГИБДД

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